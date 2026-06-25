Paragleiter wurde bei Absturz schwer verletzt

Zunächst flog der Rettungshubschrauber Martin 6 zur Unfallstelle, konnte aber keine Regung des Patienten erkennen. Deshalb wurde auch der Polizeihubschrauber Libelle angefordert, der Bergretter und einen Alpinpolizisten auf den Berg flog. „Der Patient lag rund 50 Meter unterhalb einer Geländekante in abschüssigem Gelände. Er war ansprechbar“, schildert der Leiter der Bergrettungsortsstelle Mittersill, Gerfried Walser. Ein Notarzt wurde vom Rettungshubschrauber Martin 6 am Tau zu dem Verunfallten geflogen.