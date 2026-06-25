Schützen mussten in Bayern Waffen abgeben

Den Beamten fiel im Vorbeifahren ein gewehrähnlicher Gegenstand im Bus auf. Daher wurde das Fahrzeug für eine Kontrolle angehalten. Im Bus saßen 50 Österreicher aus verschiedenen Schützenkompanien, die auf der Rückreise von einem Priesterjubiläum, vermutlich dem 70. Geburtstag von Salzburgs Erzbischof Franz Lackner, waren. Sie fuhren von Salzburg nach Tirol durch Bayern und hatten wohl nicht beachtet, dass sie auf dem Weg auch die deutsche Grenze passieren müssen.