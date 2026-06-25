Schützen mussten in Bayern Waffen abgeben

Bayrische Polizisten stoppten einen Bus voller Schützen aus Österreich, der am Weg von Salzburg nach Tirol war. Die Kameraden hatten ihre Waffen im Passagierbereich mit dabei und konnten auch keine Dokumente vorlegen. Die Beamten nahmen den Schützen insgesamt 34 Langwaffen ab.
Bei der Kontrolle eines mit österreichischen Schützen besetzten Reisebusses haben Bundespolizisten in Bayern 34 Langwaffen entdeckt. Die Waffen wurden beschlagnahmt, wie die Bundespolizeidirektion in München am Donnerstag mitteilte. Gegen die 34 Besitzer wird nun ermittelt. Der voll besetzte Bus aus Österreich fiel Beamten am Mittwochabend in Bad Reichenhall auf. Er hatte kurz zuvor die Grenze nach Deutschland passiert.
Den Beamten fiel im Vorbeifahren ein gewehrähnlicher Gegenstand im Bus auf. Daher wurde das Fahrzeug für eine Kontrolle angehalten. Im Bus saßen 50 Österreicher aus verschiedenen Schützenkompanien, die auf der Rückreise von einem Priesterjubiläum, vermutlich dem 70. Geburtstag von Salzburgs Erzbischof Franz Lackner, waren. Sie fuhren von Salzburg nach Tirol durch Bayern und hatten wohl nicht beachtet, dass sie auf dem Weg auch die deutsche Grenze passieren müssen.
Bei ihnen wurden 34 Karabiner gefunden, die überwiegend im Bus lagen, unter anderem in den Gepäckablagen und zwischen den Knien der Reisenden. Entsprechende waffenrechtliche Dokumente konnten die Schützen nicht vorlegen. Deswegen beschlagnahmten die deutschen Polizisten die Waffen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.