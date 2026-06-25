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Vor erstem Testspiel

Salzburg gibt Torhüter an Liga-Konkurrent ab

Sport
25.06.2026 17:20
Salko Hamzic verlässt die Bullen und wechselt zur WSG Tirol.
Salko Hamzic verlässt die Bullen und wechselt zur WSG Tirol.(Bild: Vanessa Metzinger – FC Red Bull Salzburg)
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Von Salzburg-Krone

Red Bull Salzburg bastelt weiter am Kader für die neue Saison. Neben einigen Neuzugängen gehört dazu auch, dass mehrere Spieler den Klub verlassen. Donnerstag kam einer dazu, der seit 2019 bei den Bullen war.

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Freitag ist es soweit: Gegen Westligist Seekirchen bestreitet Red Bull Salzburg sein erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison. Zugleich ist es auch das erste Spiel mit dem neuen Trainer Danny Röhl. Wie Sportboss Marcus Mann zuletzt immer wieder betonte, seien derzeit noch einige Spieler in der Kabine, die in ein oder zwei Wochen jedoch nicht mehr da sein werden.

Einer davon ist Torhüter Salko Hamzic. Der 19-Jährige, der zum Vorbereitunsstart noch mittrainierte, schließt sich Liga-Konkurrent WSG Tirol an. „Ich bin überglücklich hier zu sein und, dass alles so schnell geklappt hat. An meinem ersten Tag wurde ich sehr gut aufgenommen, es ist alles extrem familiär hier in Wattens und dieser Schritt fühlt sich einfach richtig an. Jetzt kann ich es kaum abwarten, mit der Mannschaft loszulegen“, wird Hamzic (2-Jahres-Vertrag) in einer Aussendung der WSG zitiert.

Damit endet für ihn eine lange Zeit bei den Bullen. Denn nach dem Beginn in der Jugend von Siezenheim und Austria Salzburg war Hamzic seit Februar 2019 in der Red Bull Akademie und durchlief dort sämtliche Nachwuchsteams. Zuletzt pendelte er zwischen Kooperationsklub Liefering (27 Einsätze) und Red Bull Salzburg. Dort war er allerdings zumeist dritter oder manchmal auch zweiter Torhüter, Pflichtspiel absoliverte er keines.

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Nummer 1 bei der WSG
Jetzt beginnt für ihn in Tirol ein neues Kapitel. Hamzic ist nicht der erste Spieler, der aus Salzburg zur WSG wechselt. Vor drei Jahren machte diesen Schritt Adam Stejskal – ebenfalls Goalie. Der Tscheche war in der Folge Stammkeeper bei den Wattenern, verlässt den Klub aber. Seinen Posten könnte nun Hamzic übernehmen.

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