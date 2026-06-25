Salzburg gibt Torhüter an Liga-Konkurrent ab

Einer davon ist Torhüter Salko Hamzic. Der 19-Jährige, der zum Vorbereitunsstart noch mittrainierte, schließt sich Liga-Konkurrent WSG Tirol an. „Ich bin überglücklich hier zu sein und, dass alles so schnell geklappt hat. An meinem ersten Tag wurde ich sehr gut aufgenommen, es ist alles extrem familiär hier in Wattens und dieser Schritt fühlt sich einfach richtig an. Jetzt kann ich es kaum abwarten, mit der Mannschaft loszulegen“, wird Hamzic (2-Jahres-Vertrag) in einer Aussendung der WSG zitiert.