Das Nationalteam ist erst der Anfang seiner Reise

Er zählt zu den größten Talenten im österreichischen Basketball. Mit erst 18 Jahren sammelte Erik Dietz bereits wertvolle Minuten in der Superliga und wurde erstmals für das A-Nationalteam nominiert. Langfristig verfolgt der 2,08 Meter große Center aber ein noch deutlich größeres Ziel: die NBA.
Vor ungefähr zwei Jahren verließ Erik Dietz seine Heimat in Salzburg. Der Basketballer heuerte bei den Traiskirchen Lions an. „Am Anfang war es schon schwer, ich war das erste Mal von zu Hause weg“, blickt der 18-Jährige zurück. Es sollte sich aber als die richtige Entscheidung herausstellen.
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