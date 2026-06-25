Das Nationalteam ist erst der Anfang seiner Reise

Vor ungefähr zwei Jahren verließ Erik Dietz seine Heimat in Salzburg. Der Basketballer heuerte bei den Traiskirchen Lions an. „Am Anfang war es schon schwer, ich war das erste Mal von zu Hause weg“, blickt der 18-Jährige zurück. Es sollte sich aber als die richtige Entscheidung herausstellen.