Dritter Kreuzbandriss für Austria-Offensivspieler

Nun der herbe Rückschlag für den Offensivspieler und seinen Klub, der fest mit ihm geplant hatte und sich nun nach einem Ersatz auf dem Transfermarkt umschauen muss.

Selbstverständlich kommen bei ihm in dieser Situation auch Gedanken zu einem möglichen Karriereende: „Wenn ich 30 Jahre wäre, würde ich zu hundert Prozent aufhören. Aber ich bin halt erst 23 . . .“