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Bitter

Dritter Kreuzbandriss für Austria-Offensivspieler

Sport
25.06.2026 15:42
Yannic Fötschl
Yannic Fötschl(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ist das bitter! Austria Salzburgs Yannic Fötschl wird in der Hinrunde kein Spiel für die Violetten bestreiten können. Der Offensivspieler zog sich einen Kreuzbandriss zu. Für den 23-Jährigen ist es bereits die dritte Verletzung dieser Art.

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Der Verletzungsteufel hat bei Austria Salzburg auf brutale Weise zugeschlagen. Yannic Fötschl, der vor einem Jahr vom FAC in die Mozartstadt zurückgekehrt war, zog sich im Training eine schwere Verletzung zu. „Für den Kopf ist es sehr schwer“, seufzte der Salzburger, der aktuell einfach nur Leere verspürt. „Ich habe jetzt wenig Kraft, dass ich noch eine OP mache“, strebt Fötschl nach zwei Operationen eine konservative Behandlung an.

Der 23-Jährige erlitt ohne Fremdeinwirkung einen Kreuzband-, Innenband- und Meniskusriss und fällt monatelang aus. Der Salzburger war schon Ende 2024 aufgrund einer solchen Verletzung ausgefallen und verpasste auch die Vorsaison aufgrund eines Kreuzbandrisses. „Ich mache seit zwei Jahren eigentlich nur Aufbautraining.“

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Austria hatte fest mit Fötschl geplant
Dabei war Fötschl noch so hoffnungsvoll, dass er endlich wieder zeigen kann, was er draufhat. „Das Knie hält besser denn je. Es fühlt sich sehr gut an und ich bin froh, dass ich endlich wieder voll mit trainieren kann und darf. Ich bin voll motiviert“, erklärte er beim Trainingsstart der Austria.

Nun der herbe Rückschlag für den Offensivspieler und seinen Klub, der fest mit ihm geplant hatte und sich nun nach einem Ersatz auf dem Transfermarkt umschauen muss. 

Selbstverständlich kommen bei ihm in dieser Situation auch Gedanken zu einem möglichen Karriereende: „Wenn ich 30 Jahre wäre, würde ich zu hundert Prozent aufhören. Aber ich bin halt erst 23 . . .“

Seine Kollegen bestreiten Freitag (16) den ersten Probegalopp, testen gegen Bundesligist Ried.

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