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Heimspiel zum Auftakt

Spielplan ist da! Salzburg eröffnet gegen Hartberg

Sport
25.06.2026 13:28
Frans Krätzig (re.) und Salzburg empfangen in der ersten Runde Hartberg.
Frans Krätzig (re.) und Salzburg empfangen in der ersten Runde Hartberg.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Red Bull Salzburg beginnt die neue Saison in der Bundesliga mit jenem Duell, mit dem die alte abgeschlossen wurde. Die Bullen empfangen am 1. August zum Auftakt in die Spielzeit 2025/26 Hartberg in der Red Bull Arena. Danach folgen zwei Auswärtsspiele, bevor zweimal die Wiener Klubs in der Mozartstadt gastieren.

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Erst am 17. Mai ging die Bundesliga-Saison mit einem Heimspiel von Red Bull Salzburg gegen Hartberg zu Ende. Damals jubelten die Oststeirer überraschend über einen 3:1-Erfolg. Seit Donnerstag steht fest: Auch die neue Spielzeit beginnt mit diesem Duell. Wie die Bundesliga bekanntgab, empfangen die Bullen am 1. August in Runde eins Hartberg in der Red Bull Arena. Anstoß ist um 19.30 Uhr. Einen Tag davor wird die Jagd auf den Meistertitel vom amtierenden Champion eröffnet: Der LASK trifft auf den GAK (19.30).

Danach lernt Salzburgs neuer Trainer Danny Röhl Österreich besser kennen. Denn sein Team reist am 9. August zum Wolfsberger AC (Anstoß 17 Uhr) und eine Woche danach zur WSG Tirol (ebenfalls Ankick um 17 Uhr). Bei diesen Matches werden die Bullen wahrscheinlich auch ihr neues Auswärtstrikot erstmals in der Bundesliga präsentieren. Die neue Wäsch‘ wurde am Mittwochabend feierlich im Mozarts Wohnhaus vorgestellt. Danach kommt es gleich zu zwei aufeinanderfolgenden Kracherspielen in der Mozartstadt: Am Sonntag, 23. August, gastiert Rapid (Anpfiff 19) bei Salzburg. Sieben Tage danach kommt der zweite Wiener Klub der Liga, die Austria, nach Salzburg. Anstoß ist da ebenfalls um 19 Uhr.

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Die ungewöhnlichen Anstoßzeiten um 19 Uhr am Sonntag sind eine Neuerung der Bundesliga. Diese gilt allerdings nur bis inklusive Runde fünf. Die Bundesliga begründete diese Maßnahme mit den heißen Sommertemperaturen.

Die Duelle ab Runde sechs wurden noch nicht genau terminiert. Spieltag sechs führt die Bullen am 11./12. oder 13. September zur SV Ried, gefolgt von dem Heim-Duell mit Vizemeister Sturm. Der amtierende Titelträger LASK empfängt Salzburg am 23./24. oder 25. Oktober in Linz. Aufsteiger Austria Lustenau gastiert zu Halloween oder an Allerheiligen in Salzburg.

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