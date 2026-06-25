Spielplan ist da! Salzburg eröffnet gegen Hartberg

Danach lernt Salzburgs neuer Trainer Danny Röhl Österreich besser kennen. Denn sein Team reist am 9. August zum Wolfsberger AC (Anstoß 17 Uhr) und eine Woche danach zur WSG Tirol (ebenfalls Ankick um 17 Uhr). Bei diesen Matches werden die Bullen wahrscheinlich auch ihr neues Auswärtstrikot erstmals in der Bundesliga präsentieren. Die neue Wäsch‘ wurde am Mittwochabend feierlich im Mozarts Wohnhaus vorgestellt. Danach kommt es gleich zu zwei aufeinanderfolgenden Kracherspielen in der Mozartstadt: Am Sonntag, 23. August, gastiert Rapid (Anpfiff 19) bei Salzburg. Sieben Tage danach kommt der zweite Wiener Klub der Liga, die Austria, nach Salzburg. Anstoß ist da ebenfalls um 19 Uhr.