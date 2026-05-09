Wien verzeiht das Aus für das Seniorenticket nicht

Der Groll über die Preiserhöhungen bei den Wiener Linien zu Jahresbeginn mag abgeebbt sein – für das Streichen des Senioren-Einzelfahrscheins gilt das aber ganz und gar nicht, beweist eine Umfrage des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) im Auftrag der „Krone“ vier Monate nach der Tarif-Umstellung.