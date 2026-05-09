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Umfrage für „Krone“

Wien verzeiht das Aus für das Seniorenticket nicht

Wien
09.05.2026 06:00
Gerade bei Wählern von SPÖ und Neos ist der Unmut stark.
Gerade bei Wählern von SPÖ und Neos ist der Unmut stark.(Bild: Gerhard Bartel)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Das Streichen des Öffi-Einzelfahrscheins für Senioren war ein gewaltiger Schuss ins Knie für das Rathaus, zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag der „Krone“. Die Ablehnung ist auch vier Monate danach gewaltig, quer über alle Bevölkerungsgruppen hinweg.

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Der Groll über die Preiserhöhungen bei den Wiener Linien zu Jahresbeginn mag abgeebbt sein – für das Streichen des Senioren-Einzelfahrscheins gilt das aber ganz und gar nicht, beweist eine Umfrage des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) im Auftrag der „Krone“ vier Monate nach der Tarif-Umstellung.

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