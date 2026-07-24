Horrorverletzung nach Sturz mit 20 Stichen genäht

Nach einem Crash mit einem Begleitfahrzeug von Tadej Pogacars Team UAE hat der Kolumbianer Einer Rubio die Tour de France aufgeben müssen!
Laut seinem Team Movistar musste der Rad-Profi mit 20 Stichen im Gesicht genäht werden, weitere Untersuchungen sollen noch folgen.
Völlig überrascht in Auto gekracht
Und das alles, weil wenige Kilometer vor dem Ziel der Fahrer des Wagens eine Vollbremsung hinlegen hatte müssen, der dahinter fahrende Rubio völlig überrascht in das Auto gekracht war. Dem Vernehmen nach hatte ein Fan versucht, die Straße zu überqueren.
Etwa eine halbe Million Zuschauer soll sich an dem 13,8 Kilometer langen Schlussanstieg befunden haben. Die Organisatoren hatten große Teile der Strecke mit Gittern abgeriegelt, beidseitig waren diese allerdings nur auf den letzten Kilometern platziert worden. Rubio hatte in der Gesamtwertung Platz 27 belegt.
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