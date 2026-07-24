Paragleiterin stürzte in Schladming in den Tod

Kurz nach 10 Uhr startete die Deutsche bei der Mittelstation der Planai zu einem Flug mit ihrem Paragleiter. Nach Zeugenaussagen klappte der Schirm aber unmittelbar nach dem Start in einer Rechtskurve zusammen. Die 38-Jährige verlor deshalb die Kontrolle über ihr Fluggerät und stürzte aus einer Höhe von 15 bis 20 Metern ab.