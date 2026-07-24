Paragleiterin stürzte in Schladming in den Tod

Schrecklicher Unfall Freitagvormittag in Schladming: Ein Deutsche stürzte mit ihrem Paragleiter kurz nach dem Start ab – für die Frau gab es keine Rettung mehr.
Kurz nach 10 Uhr startete die Deutsche bei der Mittelstation der Planai zu einem Flug mit ihrem Paragleiter. Nach Zeugenaussagen klappte der Schirm aber unmittelbar nach dem Start in einer Rechtskurve zusammen. Die 38-Jährige verlor deshalb die Kontrolle über ihr Fluggerät und stürzte aus einer Höhe von 15 bis 20 Metern ab.
Ersthelfer, darunter auch ein zufällig anwesender Arzt, leiteten umgehend Reanimationsversuche ein. Doch die Notärztin des Rettungshubschraubers konnte dann leider nur mehr den Tod der Frau feststellen. Ihr Leichnam wurde von der Bergrettung Schladming ins Tal gebracht. Das Kriseninterventionsteam betreut Angehörige und Zeugen.
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