Betrunkene (48) erfasst Radler bei Frontalcrash

Zugetragen hat sich der Unfall am Montag auf der Rosegger Straße in Wudmath. Eine 48-jährige Frau aus dem Bezirk Villach-Land steuerte ihren Pkw durch eine Linkskurve, als es zur frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Rennradfahrer kam. Der 57-jährige Villacher wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen die Windschutzscheibe des Wagens geschleudert und kam auf der Fahrbahn zu liegen.