Betrunkene (48) erfasst Radler bei Frontalcrash

In Wernberg kam es am Montag zu einer folgenschweren Kollision. Eine stark alkoholisierte 48-jährige Autofahrerin stieß in einer Kurve frontal mit einem Rennradfahrer zusammen.
Zugetragen hat sich der Unfall am Montag auf der Rosegger Straße in Wudmath. Eine 48-jährige Frau aus dem Bezirk Villach-Land steuerte ihren Pkw durch eine Linkskurve, als es zur frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Rennradfahrer kam. Der 57-jährige Villacher wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen die Windschutzscheibe des Wagens geschleudert und kam auf der Fahrbahn zu liegen.
Lenkerin schwer alkoholisiert
Der Radfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung vor Ort ins LKH Villach eingeliefert. Ein bei der 48-jährigen Autofahrerin durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Ihr wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Sie muss mit Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft und der Bezirkshauptmannschaft rechnen.
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