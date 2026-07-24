Erstes Ortsschild weist auf muslimisches Gebet hin

Wohl erstes Hinweisschild dieser Art

Nach Angaben des Penzberger Imams Benjamin Idriz handelt es sich dabei um ein Novum in Deutschland. Nach Kenntnis der Gemeinde sei es das erste offizielle kommunale Hinweisschild, das gemeinsam mit den Gottesdienstzeiten der katholischen und evangelischen Kirchen auch auf das muslimische Freitagsgebet aufmerksam mache. Ein Sprecher der Stadtverwaltung erklärte allerdings, die Kommune habe keinen Überblick darüber, ob es vergleichbare Schilder andernorts gebe.