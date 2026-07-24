Ried startet bei Despotovic-Debüt mit klarem Sieg!

Die Bundesligisten SV Ried, WAC, WSG Tirol und SCR Altach sind am Freitag zum Auftakt im ÖFB-Cup in die 2. Runde eingezogen!
Die größte Mühe hatten dabei die Altacher – der Finalist der Vorsaison setzte sich in einer hart umkämpften Partie beim Regionalliga-Ost-Klub SV Leobendorf mit 1:0 durch. Das Goldtor erzielte Yann Massombo in der 67. Minute nach einer Hereingabe von Neuzugang Niklas Niehoff. Patrick Greil hatte zuvor in der gefährlichen Zone den Ball erobert.
Ried gab sich beim Pflichtspiel-Debüt von Neo-Trainer Mario Despotovic keine Blöße. Die Oberösterreicher, im Frühjahr erst im Cup-Halbfinale am späteren Double-Gewinner LASK gescheitert, setzten sich beim FC Dornbirn mit 5:1 durch. Evan Eghosa Aisowieren schnürte vor der Pause einen Doppelpack (31., 45.). Nach Dornbirns Anschlusstreffer schlugen auch noch die Neuzugänge Samuel Chukwudi (58.), Lukas Malicsek (72.) und Tobias Lund Jensen (93.) zu.
Neuzugänge führen WAC zum Sieg
Der WAC gewann ebenfalls mit 5:1 bei einem Drittligisten in Vorarlberg, nämlich beim FC Lauterach. Neo-Stürmer Giacomo Vrioni gab mit zwei Toren (27., 80.) ebenso einen gelungenen Einstand wie Youngster Marco Schabauer, der schon vor der Pause in zweifacher Ausführung traf (31., 38.). Den vierten Treffer für das Team von Trainer Thomas Silberberger erzielte Rückkehrer Sankara Karamoko (75.). Lauterach hatte davor zum 1:3 verkürzt.
Einen noch klareren Auftaktsieg landete Silberbergers Ex-Team WSG Tirol. Die Wattener gewannen nach drei Toren von Nikolai Baden Frederiksen beim niederösterreichischen Landesligisten SC Wieselburg mit 6:0. Der Däne war in den Minuten 44, 52 und 71 erfolgreich. Dazu trugen sich Ademola Ola-Adebomi (23.), Jaden Mazou Bambara (61.) und Routinier Lukas Hinterseer (78.) in die Schützenliste ein.
Die Freitag-Ergebnisse der 1. ÖFB-Cup-Runde:
SV Leobendorf – SCR Altach 0:1 (0:0)
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