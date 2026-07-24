Treffer am Markt! Sturm soll in Italien zuschlagen

Balbo, der portugiesische Wurzeln hat, wurde fußballerisch in Portugal groß, spielte im Nachwuchs von Madeira, Porto und Famalicao, ehe er 2024 zur Fiorentina wechselte. Der Verteidiger kam in Florenz auf insgesamt sechs Serie-A-Einsätze, lief für Fiorentina auch dreimal in der Conference League auf. Das Ziel von Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch, auf jeder Position doppelt besetzt zu sein, ist damit erreicht.