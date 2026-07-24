Treffer am Markt! Sturm soll in Italien zuschlagen

Der Kader von Sturm scheint zu stehen. Schon vor zwei Wochen tauchten erste Gerüchte um einen Wechsel von Luis Balbo an die Mur auf. Der 20-jährige Linksverteidiger von Fiorentina hätte zunächst auf Leihbasis als Nachfolger für Emir Karic, der zu Kansas City gewechselt ist, kommen sollen.
Doch Freitagabend vermeldeten italienische Medien: Sturm blättert für den Teamspieler Venezuelas scheinbar 1,5 Millionen Euro für den fixen Transfer auf den Tisch. Balbo unterschreibt diesen Meldungen zufolge bei den Schwarzen einen längerfristigen Vertrag. An Balbo, der laut transfermarkt.at einen Marktwert von drei Millionen Euro hat, sicherte sich der Traditionsklub aus Florenz wohl aber auch eine Weiterverkaufsbeteiligung in der Höhe von 50 Prozent.
Balbo, der portugiesische Wurzeln hat, wurde fußballerisch in Portugal groß, spielte im Nachwuchs von Madeira, Porto und Famalicao, ehe er 2024 zur Fiorentina wechselte. Der Verteidiger kam in Florenz auf insgesamt sechs Serie-A-Einsätze, lief für Fiorentina auch dreimal in der Conference League auf. Das Ziel von Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch, auf jeder Position doppelt besetzt zu sein, ist damit erreicht.
Jetzt wartet noch Arbeit auf der Abgangsseite: Maurice Malone, Szymon Wlodarczyk, Seedy Jatta, Amady Camara und Niklas Geyrhofer sollen den Klub noch im Sommer verlassen.
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