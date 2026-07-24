Warum im Wiener Rathaus wieder gelacht werden darf

Eine Woche lang sorgt das Kabarettfestival im Wiener Rathaus wieder für einige Schenkelklopfer. Das Programm im Überblick und für welche Auftritte noch Karten verfügbar sind.
Wenn durch den Arkadenhof im Rathaus lautes Gelächter schallt, dann geben die Kabarettgrößen wieder ihre ausgeklügelten Programme zum Besten. Bereits zum 16. Mal geht das Wiener Kabarettfestival – diesmal vom 25. bis 31. Juli – im regensicheren Arkadenhof über die Bühne.
Von Zuckerl, Altern und einer Schiffsreise
Am Eröffnungstag, dem 25. Juli, holen die Veranstalter gleich einen Star der Szene. So mischt Andreas Vitásek bei einem Auftritt Altbewährtes mit brandneuem Material und streut obendrein Theaterszenen ein. Besucher dürfen sich an jenem Tag auch auf Winzer Leo Hillinger freuen, der sein neues Buch samt Spitzenweinen präsentiert.
Am Montag dreht sich mit Nadja Maleh dann alles um Süßigkeiten, Flo & Wisch widmen sich mit ihrem Programm „Hörensagen“ dann dem gefährlichen Halbwissen. Am Dienstag wird Gerald Fleischhacker gewohnt pointenreich über das Altern sinnieren.
Auch Musik spielt beim Kabarettfestival eine Rolle. So hat Eva Maria Marold am Mittwoch ein Engagement auf einem Kreuzfahrtschiff angenommen und nimmt die Zuschauer mit auf die Reise.
Benedikt Mitmannsgruber wälzt sich am Donnerstag dann durch seinen eigenen Stammbaum. Mit „Hawi D’Ehre“ von Paul Pizzera, Gabi Hiller und Philipp Hansa findet das Fest dann seinen Abschluss.Tickets für alle Auftritte sind noch verfügbar.
Tickets unter www.wienerkabarettfestival.at
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