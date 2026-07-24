Warum im Wiener Rathaus wieder gelacht werden darf

Von Zuckerl, Altern und einer Schiffsreise

Am Eröffnungstag, dem 25. Juli, holen die Veranstalter gleich einen Star der Szene. So mischt Andreas Vitásek bei einem Auftritt Altbewährtes mit brandneuem Material und streut obendrein Theaterszenen ein. Besucher dürfen sich an jenem Tag auch auf Winzer Leo Hillinger freuen, der sein neues Buch samt Spitzenweinen präsentiert.