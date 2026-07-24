Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kabarettfestival

Warum im Wiener Rathaus wieder gelacht werden darf

Wiener Visionen
24.07.2026 16:00
Der Arkadenhof wird regensicher gemacht.
Der Arkadenhof wird regensicher gemacht.(Bild: Maria Altmann)
Porträt von Lisa Schinagl
Von Lisa Schinagl

Eine Woche lang sorgt das Kabarettfestival im Wiener Rathaus wieder für einige Schenkelklopfer. Das Programm im Überblick und für welche Auftritte noch Karten verfügbar sind.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wenn durch den Arkadenhof im Rathaus lautes Gelächter schallt, dann geben die Kabarettgrößen wieder ihre ausgeklügelten Programme zum Besten. Bereits zum 16. Mal geht das Wiener Kabarettfestival – diesmal vom 25. bis 31. Juli – im regensicheren Arkadenhof über die Bühne.

Von Zuckerl, Altern und einer Schiffsreise
Am Eröffnungstag, dem 25. Juli, holen die Veranstalter gleich einen Star der Szene. So mischt Andreas Vitásek bei einem Auftritt Altbewährtes mit brandneuem Material und streut obendrein Theaterszenen ein. Besucher dürfen sich an jenem Tag auch auf Winzer Leo Hillinger freuen, der sein neues Buch samt Spitzenweinen präsentiert.

Eva Maria Marold
Eva Maria Marold(Bild: Jan Frankl)
Gerald Fleischhacker
Gerald Fleischhacker(Bild: MediaFly)

Am Montag dreht sich mit Nadja Maleh dann alles um Süßigkeiten, Flo & Wisch widmen sich mit ihrem Programm „Hörensagen“ dann dem gefährlichen Halbwissen. Am Dienstag wird Gerald Fleischhacker gewohnt pointenreich über das Altern sinnieren.

Auch Musik spielt beim Kabarettfestival eine Rolle. So hat Eva Maria Marold am Mittwoch ein Engagement auf einem Kreuzfahrtschiff angenommen und nimmt die Zuschauer mit auf die Reise.

Lesen Sie auch:
Mit Marianne Mendt spielt die „Grande Dame“ des Austropop beim diesjährigen Popfest in Wien.
Line-Up veröffentlicht
Beim Popfest Wien geigt heuer Marianne Mendt auf
25.06.2026

Benedikt Mitmannsgruber wälzt sich am Donnerstag dann durch seinen eigenen Stammbaum. Mit „Hawi D’Ehre“ von Paul Pizzera, Gabi Hiller und Philipp Hansa findet das Fest dann seinen Abschluss.Tickets für alle Auftritte sind noch verfügbar.

Tickets unter www.wienerkabarettfestival.at

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wiener Visionen
24.07.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien 01. Innere Stadt
16° / 24°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
16° / 24°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
15° / 23°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
15° / 24°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
15° / 24°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Von links: ÖVP-Klubchef Ernst Gödl, Vizekanzler Andreas Babler und NEOS-Mediensprecherin Henrike ...
FPÖ, Grüne unzufrieden
So baut die Regierung die Medienförderungen um
Auricelia R. wollte das Baby mit nach Hause nehmen. Dort stand ein bereits komplett ...
Brasilianerin In Haft
Pflegerin wollte Neugeborenes aus Spital entführen
Der deutsche Bahnmitarbeiter, der am Freitagabend aus einem fahrenden Zug gestürzt ist, kämpft ...
Verdächtiger frei
Bahnmitarbeiter nach Sturz außer Lebensgefahr
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Spiel war manipuliert, es geht nur um das Geld“
127.204 mal gelesen
Nach dem Finale sahen in den sozialen Medien viele Verschwörungstheoretiker Argentinien ...
Wien
Nach Gewaltorgie: Biker schützen ganzes Grätzel
113.538 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Biker verbringen ihre Freizeit nun mitten am Cizekplatz in Wien-Donaustadt.
Wien
Hilfe für Museum: Können Sie diese Schrift lesen?
111.162 mal gelesen
Ein Brief von Emma Fridezko an ihren Bruder Karl Kraus vom Jänner 1920. Inhalt: Lebensmittel, ...
Ausland
Video: Kooperieren Seenotretter mit Schleppern?
1084 mal kommentiert
Bilder vom 11. Mai sollen zeigen, wie Migranten unmittelbar von einem Boot in die Rettungsboote ...
Wirtschaft
Terror im Roten Meer: Warum der Ölpreis explodiert
788 mal kommentiert
Wie im Jahr 2024 (Bild) griff die Houthi-Miliz auch jetzt Öltanker im Roten Meer an. Die von der ...
Innenpolitik
Paukenschlag in ÖVP! Ruck muss gehen
763 mal kommentiert
Der ÖVP reicht es: Walter Ruck wird aus der Partei ausgeschlossen, wie die „Krone“ erfuhr. 
Mehr Wiener Visionen
Kabarettfestival
Warum im Wiener Rathaus wieder gelacht werden darf
Von Karate bis Disco
So wird Wiener Schülern in den Ferien nicht fad
Krone Plus Logo
Schulschluss in Wien
Hier winkt Schülern sogar mit Fünfern Belohnung
Jubiläumswoche-Auftakt
Hier schwebt ein Riesenhase aufs Albertina-Dach
Von Kino bis Sport
Diese Events locken Wiener im Frühsommer ins Freie
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf