Fünf Verstöße! Aber IOC verschont Infantino

Die Eingabe falle jedoch nicht in ihren Zuständigkeitsbereich, weil „jeder Fachverband unabhängig“ sei, teilte die IOC-Ethikkommission mit. Der FIFA-Chef gehört kraft seines Amtes dem IOC an, in dem er den internationalen Fußball vertritt. Der Eid, der für die Aufnahme zwingend ist, verpflichtet Mitglieder dazu, „unabhängig von kommerziellen und politischen Interessen“ zu handeln. FairSquare hatte schon im Dezember 2025 eine Beschwerde gegen Infantino eingereicht, nachdem dieser Trump einen sogenannten FIFA-Friedenspreis verliehen hatte.