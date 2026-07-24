Kunasek empfiehlt Start der Reform erst ab 2028

„Bessere Planbarkeit“ gefordert

Ohnehin empfiehlt der Landeshauptmann, die Operation zeitlich zu verschieben. Ein Start der verlängerten Wehrpflicht ab 1. Jänner 2027 sei „für alle Betroffenen untragbar“. Es könne nicht sein, dass junge Menschen, die im Frühjahr einrücken, plötzlich mit einem verlängerten Wehrdienst überrumpelt werden. Man müsse ihnen Planungssicherheit geben. „Die jungen Menschen dürfen nicht die Dummen sein, weil sich die Bundesregierung ein Jahr lang nicht auf ein Modell einigen konnte. Auch die Arbeitgeber brauchen eine bessere Planbarkeit“, so Kunasek. Ein Start vor dem 1. Jänner 2028 komme für ihn nicht infrage.