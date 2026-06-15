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„Welcher Sonnenschutz ist für mein Kind sinnvoll?“

Gesund - Leser fragen
15.06.2026 06:30
Kinderhaut ist besonders empfindlich und muss deshalb gut geschützt werden.
Kinderhaut ist besonders empfindlich und muss deshalb gut geschützt werden.(Bild: goodluz - stock.adobe.com)
Porträt von Karin Rohrer-Schausberger
Von Karin Rohrer-Schausberger

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Petra W. (39): „Meine Tochter ist 4 Jahre alt. Worauf muss ich bei Sonnenschutzprodukten achten, und welche sind für Kinder besonders empfehlenswert?“

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Dr. Isabella Gazar, Apothekerin aus Wien: Je jünger das Kind, desto höher der Sonnenschutz und desto weniger Chemie sollte verwendet werden. Mineralische Sonnenfilter wie Titandioxid und Zinkoxid bilden auf der Haut eine physikalische Barriere und reflektieren UV-Strahlen dadurch. Sie haben leider den Nachteil, dass sie einen dicken weißen Film auf der Haut hinterlassen und nur bedingt wasserfest sind.

Haben Sie Fragen?

Haben auch Sie ein gesundheitliches Anliegen, dann schreiben Sie uns einfach. Wir leiten Ihre Anfrage vertraulich an einen geeigneten Experten weiter. Ausgewählte Fragen werden im Gesund-Magazin und/oder Online anonymisiert veröffentlicht.

Viele Hersteller haben daher alternative Formulierungen mit mineralischen Filtern plus chemischem Schutzfilter auf dem Markt, um keine weißen Spuren auf der Haut zu hinterlassen.

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