„Welcher Sonnenschutz ist für mein Kind sinnvoll?“

Dr. Isabella Gazar, Apothekerin aus Wien: Je jünger das Kind, desto höher der Sonnenschutz und desto weniger Chemie sollte verwendet werden. Mineralische Sonnenfilter wie Titandioxid und Zinkoxid bilden auf der Haut eine physikalische Barriere und reflektieren UV-Strahlen dadurch. Sie haben leider den Nachteil, dass sie einen dicken weißen Film auf der Haut hinterlassen und nur bedingt wasserfest sind.