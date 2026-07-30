Unser Abenteuer Alpe-Adria

Im Tal angekommen, folgen wir der Möll, die bald darauf in die Drau mündet. Zu Mittag kommen Kärntner Kasnudeln auf den Teller. Jetzt noch ein kurzer Umweg zum Millstätter See, um der Hitze zu entkommen. Im Klinger-Park finden wir am Ufer ein schattiges Plätzchen – ab ins Wasser. Während wir uns trocknen lassen, beobachten wir eine Entenmama mit ihren Jungen. Wir genießen den Moment, in dem Zeit keine Rolle spielt, bevor wir die letzten Kilometer nach Spittal an der Drau radeln.