Gleich zwei Robben-Jungtiere erobern Schönbrunn

Rund neun Kilogramm bringen die Robbenkinder derzeit auf die Waage. In den kommenden Wochen und Monaten werden sie aber noch gewaltig zulegen. Ausgewachsene Weibchen wiegen etwa 145, Männchen sogar rund 430 Kilogramm! Unter Wasser wirken jedoch selbst ausgewachsene Mähnenrobben, die übrigens von Geburt an schwimmen können, nahezu schwerelos.