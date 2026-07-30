Gleich zwei Robben-Jungtiere erobern Schönbrunn

Zuckersüßer Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn in Wien: Anfang und Mitte Juli kam jeweils ein Mähnenrobben-Jungtier auf die Welt. Erste Schwimmversuche haben die Kleinen bereits gemeistert.
Rund neun Kilogramm bringen die Robbenkinder derzeit auf die Waage. In den kommenden Wochen und Monaten werden sie aber noch gewaltig zulegen. Ausgewachsene Weibchen wiegen etwa 145, Männchen sogar rund 430 Kilogramm! Unter Wasser wirken jedoch selbst ausgewachsene Mähnenrobben, die übrigens von Geburt an schwimmen können, nahezu schwerelos.
Der entzückende Nachwuchs macht derzeit jedenfalls bereits lautstark auf sich aufmerksam. Noch befinden sich die beiden Jungtiere mit ihren Müttern in einem eigens eingerichteten Bereich der Robbenanlage. Dort sind sie für Besucher bereits gut zu sehen.
Nach und nach wird die Distanz zu ihren Müttern aber größer werden, dann kann man die Tiere dabei beobachten, wie sie ihr Zuhause immer besser kennenlernen werden.
Mit etwas Geduld können Besucher beobachten, wie die beiden Jungtiere mehr und mehr ihre Umgebung erkunden und spielerisch kennenlernen.
Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck
Spannend zu wissen: Robben verschließen bei ihren Tauchgängen Nasenlöcher und Ohren. Außerdem können die Tiere ihre Fähigkeit, die Luft anzuhalten, trainieren. Der längste dokumentierte Tauchgang einer Mähnenrobbe dauerte unglaubliche zwölf Minuten!
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