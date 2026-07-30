Mädchen (8) aus Fenster im dritten Stock gestürzt

Ein achtjähriges Mädchen ist am Mittwochabend aus dem Fenster eines Wohnhauses im dritten Stock im Wiener Bezirk Floridsdorf gestürzt. Das Kind wurde mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr.
Wie die Wiener Berufsrettung gegenüber krone.at bestätigte, stürzte das Mädchen kurz vor 17 Uhr aus dem Fenster des Wohnhauses in der Demmergasse.
Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung wurde das Kind in eine Klinik eingeliefert. Es besteht keine Lebensgefahr.
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