Milan dementiert Tod von Klublegende Franco Baresi

Er ist einer der besten Verteidiger, die der italienische Fußball jemals hervorgebracht hat, zählt bei der AC Milan mit sage und schreibe 719 (!) Pflichtspielen zu den größten Legenden überhaupt und war mit Italien Weltmeister, Vizeweltmeister sowie WM-Dritter - vor allem aber ist Franco Baresi nicht tot! Und das ist das Entscheidende, denn eine falsche Todesnachricht sorgte am Mittwoch bei unseren südlichen Nachbarn für großes Aufsehen, für so großes, dass sich sogar die „Rossoneri“ bemüßigt fühlten, diese mit aller Entschiedenheit zu dementieren ...