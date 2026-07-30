Milan dementiert Tod von Klublegende Franco Baresi

Er ist einer der besten Verteidiger, die der italienische Fußball jemals hervorgebracht hat, zählt bei der AC Milan mit sage und schreibe 719 (!) Pflichtspielen zu den größten Legenden überhaupt und war mit Italien Weltmeister, Vizeweltmeister sowie WM-Dritter - vor allem aber ist Franco Baresi nicht tot! Und das ist das Entscheidende, denn eine falsche Todesnachricht sorgte am Mittwoch bei unseren südlichen Nachbarn für großes Aufsehen, für so großes, dass sich sogar die „Rossoneri“ bemüßigt fühlten, diese mit aller Entschiedenheit zu dementieren ...
Die „AC Milan weist die in den vergangenen Minuten gestreuten Falschmeldungen über Franco Baresi zurück“, postete der Klub, mit dem Baresi u.a. sechsmal italienischer Meister und dreimal Meistercup- bzw. Champions-League-Sieger geworden war, in den sozialen Medien.
„Franco durchlebt eine schwierige Zeit!“
Allerdings: „Franco durchlebt eine schwierige Zeit, und der Klub steht ihm und seiner Familie währenddessen treu zur Seite. Wir bitten darum, seine Privatsphäre zu respektieren und keine Falschmeldungen zu verbreiten!“
Italiens Vize-Premier fiel auf Falschmeldung herein
Hintergrund der „schwierigen Zeit“ dürfte sein, dass der 66-Jährige tatsächlich mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Vor einem Jahr hatte er sich einen Knoten in der Lunge entfernen lassen müssen.
Übrigens: Auf die Nachricht vom angeblichen Tode Baresis fiel sogar Italiens Vize-Premier Matteo Salvini herein. Der ausgewiesene Milan-Fan postete einen Nachruf auf den legendären Kicker auf X, löschte ihn aber nach kurzer Zeit wieder ...
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