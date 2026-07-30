Ex-Salzburg-Trainer vor Sprung nach England

Zwei Jahre stand Matthias Jaissle bei Salzburg an der Seitenlinie. Unter seiner Führung gewannen die Bullen zweimal die Bundesliga und einmal den ÖFB-Cup. 2023 verließ er die Mozartstadt dann in Richtung Saudi Arabien. Nun könnte er zurück nach Europa wechseln.
Sein Abgang in Salzburg war unrühmlich, aber den Erfolg kann man dem Deutschen nicht absprechen. Nach zwei Jahren mit drei Titel bei den Bullen, machte der heute 38-Jährige auch im Nahen Osten einen guten Job. Mit Al-Ahli gewann er zweimal die asiatische Champions League und einmal den Superpokal in Saudi Arabien.
Schon seit geraumer Zeit gibt es immer wieder Gerüchte, dass Jaissle nach Europa zurückkehren könnte. Nun scheint es konkret zu werden. Laut Insider Fabrizio Romano ist der Ex-Salzburg-Coach Top-Kandidat bei Premier-League-Klub Newcastle United.
Dort ist zwar aktuell noch Eddie Howe im Amt, der Brite dürfte den Klub aber zeitnah verlassen. Mit Jaissle soll man einen Nachfolger bereits gefunden haben, nur letzte Details müssen noch geklärt werden.
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