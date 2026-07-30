Abschied von tierischer Ikone für die Bärenrettung

Wie „Brumca“ gerettet wurde

Die Bärin wurde 1992 in einem slowakischen Tierpark geboren. Im Alter von nur wenigen Wochen wurde sie von ihrer Mutter getrennt und an Geschäftsleute verkauft, die sie wiederum einem österreichischen Geschäftsmann zum Geschenk machten. Das niedliche Bärenmädchen wuchs und wurde ihrem Besitzer bald zur Last. Er sperrte „Brumca“ in einen 35 Quadratmeter großen Verschlag, in dem sie einsam und beschäftigungslos dahinvegetierte. Schließlich verschwand der Besitzer endgültig und ließ „Brumca“ allein im Käfig zurück, wo sie noch fünf Jahre leben musste, bevor sie Vier Pfoten übernahm und 1998 in den Bärenwald Arbesbach brachte.

Die „Grande Dame“

Noch Jahre nach ihrer Rettung zeigten sich die Folgen dieser traumatischen Erfahrung. So ging „Brumca“ etwa lange Zeit auf einer Fläche nervös auf und ab, die exakt der Breite ihres früheren Käfigs entsprach. Dennoch lebte sie sich bald im Bärenwald ein. „Sie wurde zu einer echten Diva, die das Team immer auf Trab hielt. Gemüse, das sie nicht besonders mochte, etwa Gurken und Karotten, musste auf einem ihr genehmen Platz ,serviert‘ werden, damit sie es auch angenommen hat. Den Platz musste man aber stets aufs Neue finden, weil der nicht immer der gleiche war. Und auf gar keinen Fall durfte man ihr das Obst und Gemüse zerschneiden. Sie schätzte es ausschließlich im unversehrten Zustand“, erzählt Zederbauer über lustige und belebte Zeiten mit der schrulligen Bärendame.