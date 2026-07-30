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Wifo-Schnellschätzung:

Österreichs Wirtschaft stagniert im 2. Quartal

Wirtschaft
30.07.2026 10:14
Besonders der Iran-Krieg und der gestiegene Erdölpreis belasteten die Wirtschaft.
Besonders der Iran-Krieg und der gestiegene Erdölpreis belasteten die Wirtschaft.(Bild: APA/FLORIAN WIESER)
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Einer Einschätzung des Wifo zufolge stagnierte Österreichs Wirtschaft im zweiten Quartal. Dazu haben etwa der Iran-Krieg und hohe Ölpreise beigetragen.

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Einer Schnellschätzung des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) zufolge kommt die heimische Wirtschaft im zweiten Quartal nicht in Schwung. Der durch den Iran-Krieg deutlich angestiegene Erdölpreis habe die österreichische Wirtschaft im zweiten Quartal belastet und dadurch die konjunkturelle Erholung unterbrochen, so die Wirtschaftsforscher in ihrer Analyse.

Leichter Zuwachs in Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie
Ersten Berechnungen des Wifo zufolge lag das BIP real im zweiten Quartal in etwa auf dem Niveau des Vorquartals. Vor dem Hintergrund des Iran-Krieges sei die Industriekonjunktur im Quartal schwach verlaufen. Die Bauwirtschaft verzeichnete laut Wifo erneut einen Rückgang der Wertschöpfung. Im Bereich Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie habe es einen leichten Zuwachs gegeben.

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Im vierten Quartal 2025 und im ersten Quartal 2026 war das heimische Bruttoinlandsprodukt (BIP) noch um jeweils real 0,2 Prozent gegenüber der Vorperiode gestiegen.

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