Bauer (68) stürzt in Stall sechs Meter ab – tot!

Schrecklicher Arbeitsunfall am Mittwoch im Tiroler Zillertal: Ein 68-jähriger Landwirt stürzte in seinem Stall sechs Meter von einer Leiter und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Der tragische Unfall dürfte zuvor stundenlang unentdeckt geblieben sein. Eine Obduktion wurde angeordnet.
Ereignet hat sich das Todesdrama auf einem Bauernhof im Gemeindegebiet von Tux. Wann genau, ist unklar. Jedenfalls aber am Mittwoch in der Zeit zwischen 12 und 20.35 Uhr. Der Tote wurde erst am Abend entdeckt.
In Heubelüftungsbox gestürzt
Der 68-Jährige stürzte nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen von einer Leiter in eine rund sechs Meter tiefe Heubelüftungsbox, wie die Polizei am Donnerstagvormittag berichtete.
Obduktion wurde angeordnet
Der Mann zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Weitere Ermittlungen sind im Gange. Eine Obduktion sei angeordnet worden, so die Exekutive weiter. Im Einsatz standen auch die Rettung und die Freiwillige Feuerwehr.
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