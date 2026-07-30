Angst vor KI-Blase: Südkoreas Chipsektor stürzt ab

Der südkoreanische Aktienmarkt hat am Mittwoch einen der stärksten Einbrüche seiner Geschichte verzeichnet. Der Leitindex Kospi brach zwischenzeitlich um mehr als zwölf Prozent ein – nachdem er am Dienstag bereits um elf Prozent abgesackt war. Die großen Chiphersteller Samsung und SK Hynix, die in den vergangenen Monaten wegen der Nachfrage nach Halbleitern im Zuge des KI-Booms einen steilen Aufstieg hingelegt hatten, stürzten jäh wieder ab.