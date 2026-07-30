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Ein großer Gejagter! Aber ein Trio lauert dahinter

Fußball Unterhaus
30.07.2026 09:59
Vize-Meister Lendorf will heuer wieder jubeln
Vize-Meister Lendorf will heuer wieder jubeln(Bild: Hermann Sobe)
Porträt von Stefan Plieschnig
Porträt von Claudio Trevisan
Porträt von Martin Quendler
Von Stefan Plieschnig , Claudio Trevisan und Martin Quendler

Die Kärntner Liga startet am Freitag in die neue Saison. Die Kärntner „Krone“ nahm die 16 Klubs unter die Lupe und schätzt die Chancen ein.

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Erstmals seit vier Jahren wird es heuer in der Kärntner Liga wieder mehr als zwei Absteiger geben. Umso härter wird’s vorne – nur ein Klub steigt in die Regionalliga Süd auf.

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