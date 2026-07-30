Ex-Sturm-Stürmer brutal überfallen und verprügelt!

Brutaler Raubüberfall mitten in Brüssel, in der Hauptstadt der Europäischen Union – und als Opfer mittendrin: der frühere Sturm-Graz-Angreifer Mohammed Fuseini! Besonders abstoßend dabei ist wohl, dass sich gleich fünf Täter auf den mit 1,69 Meter Körpergröße relativ kleinen Fußball-Profi von Belgien-Spitzenklub Royal Union Saint-Gilloise stürzen – und dass der von daher feige Angriff sogar via Handy gefilmt wurde ...