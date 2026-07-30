Ex-Sturm-Stürmer brutal überfallen und verprügelt!

Brutaler Raubüberfall mitten in Brüssel, in der Hauptstadt der Europäischen Union – und als Opfer mittendrin: der frühere Sturm-Graz-Angreifer Mohammed Fuseini! Besonders abstoßend dabei ist wohl, dass sich gleich fünf Täter auf den mit 1,69 Meter Körpergröße relativ kleinen Fußball-Profi von Belgien-Spitzenklub Royal Union Saint-Gilloise stürzen – und dass der von daher feige Angriff sogar via Handy gefilmt wurde ...
Was passiert war: Es dämmerte schon, als Fuseini Sonntagfrüh den Nachtclub „Bloody Louis“ verlassen hatte und gerade in seinen Wagen eingestiegen war, da geriet er ins Visier eines räuberischen Quintetts.
Die maskierten Täter zerrten den 24-jährigen Ghanaer aus seinem Wagen, zwei von ihnen hielten Fuseini fest und die anderen durchstöberten währenddessen das Auto bzw. hielten Wache. Letztlich erbeuteten sie zumindest eine teure Armbanduhr und die Geldbörse – weitere Angaben dahingehend wurden von der Brüsseler Polizei nicht gemacht ...
„Gemeinschaftlich begangener Raub mit Gewalt“
Sehr wohl öffentlich wurde dagegen ein erster schneller Ermittlungserfolg: Ein Tatverdächtiger konnte bereits ausgeforscht und festgenommen werden, er wird nun wegen „gemeinschaftlich begangenen Raubes mit Gewalt“ angeklagt.
Immerhin: Gröbere Verletzungen trug Fuseini bei dem Angriff nicht davon, bereits einen Tag nach dem Überfall konnte der für den SK Sturm in 18 Bundesliga-Partien aufgelaufene Fuseini wieder am Mannschaftstraining teilnehmen.
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