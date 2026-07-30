Rezept aufgetaucht
Cola könnte Erfindung aus Kloster in Italien sein
Kein Getränk spiegelt wohl den „American Way of Life“ so wieder, wie Cola. Doch eine neue Entdeckung legt nahe, dass die Rezeptur aus Italien stammt – genauer gesagt aus einer Klosterapotheke in Florenz.
Das braune Erfrischungsgetränk soll 1886 von dem Apotheker John Stith Pemberton in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia erfunden worden sein – die genaue Rezeptur der Coca-Cola gilt als streng geheim. Nur wenige Menschen sollen diese kennen.
Cola-Zutaten wurden für „stärkendes Wein-Elixier“ verwendet
Doch nun wird der Ursprung der Limonade hinterfragt – denn im Archiv einer Klosterapotheke in Florenz sind brisante Unterlagen aufgetaucht. Bei Aufräumarbeiten im Kloster San Marco stieß man auf einen Werbeflyer aus der Mitte des 19. Jahrhunderts für ein „stärkendes Wein-Elixier“ auf Basis bolivianischer Kokablätter und Colanüssen, wie „Toscana Oggi“ berichtete. Dieselben Zutaten wurden für Pembertons Arzneipräparat „Französisches Weinkoka“ verwendet, aus der später Coca-Cola wurde.
Das vergilbte Blatt Papier wurde von Pater Manuel Russo, Rektor des Klosters San Marco, gefunden. „Beim Durchsehen unserer Archive stieß ich auf eine alte Anzeige für dieses Elixier. Ich begann, die im Kloster aufbewahrten Dokumente zu durchforsten, und fand heraus, dass es eines der gefragtesten Produkte in der Klosterapotheke war“, so Russo.
Missionare brachten exotische Zutaten nach Italien
Das Elixier wird als Stärkungsmittel beschrieben, das körperliche und geistige Erschöpfung, Kopfschmerzen und altersbedingte oder „außergewöhnliche Müdigkeit“ lindern könne. Die Zusammensetzung: 30 Gramm Kolanüsse und 10 Gramm bolivianische Kokablätter, aufgegossen in einem Liter Alkohol. Missionare, die in Lateinamerika und Afrika tätig waren, könnten diese Zutaten nach Italien gebracht haben.
Auch Pemberton verwendete Kokablätter und Colanüsse in Verbindung mit Wein für seine Mixtur. Während der Prohibition wurde der Alkohol schließlich durch Wasser und Zuckersirup ersetzt.
Die Erfindung machte Pemberton zu Lebzeiten weder reich noch berühmt: Er starb 1888 verarmt, ohne den großen kommerziellen Erfolg noch zu erleben. Ein Geschäftsmann kaufte die Markenrechte, gründete die Coca-Cola Company und machte das Getränk durch aggressive Werbung populär. Im 20. Jahrhundert expandierte das Unternehmen schließlich weltweit.
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