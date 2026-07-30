Cola könnte Erfindung aus Kloster in Italien sein

Cola-Zutaten wurden für „stärkendes Wein-Elixier“ verwendet

Doch nun wird der Ursprung der Limonade hinterfragt – denn im Archiv einer Klosterapotheke in Florenz sind brisante Unterlagen aufgetaucht. Bei Aufräumarbeiten im Kloster San Marco stieß man auf einen Werbeflyer aus der Mitte des 19. Jahrhunderts für ein „stärkendes Wein-Elixier“ auf Basis bolivianischer Kokablätter und Colanüssen, wie „Toscana Oggi“ berichtete. Dieselben Zutaten wurden für Pembertons Arzneipräparat „Französisches Weinkoka“ verwendet, aus der später Coca-Cola wurde.