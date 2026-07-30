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Lager evakuiert

Neuer ukrainischer Angriff auf „Russlands Amazon“

Digital
30.07.2026 09:58
Der Online-Händler Wildberries gilt als „russisches Amazon“.
Der Online-Händler Wildberries gilt als „russisches Amazon“.(Bild: AFP/ALEXANDER NEMENOV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der russischen Stadt Rjasan gibt es Berichte über ukrainische Drohnenangriffe auf ein großes Logistikzentrum des Online-Händlers Wildberries und eine Raffinerie. Wildberries evakuierte nach eigenen Angaben sein dortiges Logistikzentrum. Einen Grund für das Vorgehen nannte das Unternehmen, das als Pendant von Amazon in Russland gilt, nicht. Die Regierung der Oblast Rjasan hatte zuvor mitgeteilt, mehrere Industrieanlagen seien nach einem Drohnenangriff in Brand geraten.

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Der Gouverneur der Region südöstlich von Moskau, Pawel Malkow, bestätigte einen Massenangriff mit Drohnen. In Industriebetrieben seien Brände durch abstürzende Drohnentrümmer ausgelöst worden, teilte er in sozialen Netzwerken mit. Er nannte die Unternehmen aber nicht. Es habe sechs Verletzte gegeben.

Über dem Gebiet Rjasan seien 45 feindliche Drohnen abgewehrt worden, schrieb Malkow. Telegramkanäle veröffentlichten Videos und Fotos, auf denen Feuer in einer riesigen Lagerhalle und Rauchwolken zu sehen sind. Die Lagerhalle wurde Wildberries zugeschrieben. Die Authentizität der Aufnahmen war aber nicht sofort zu klären.

Seit Anfang Juli attackiert die Ukraine immer wieder Logistikzentren des größten russischen Versandhauses Wildberries. Die symbolträchtigen und weithin sichtbaren Angriffe verursachen Milliardenschäden. Ein Ziel dürfte aber auch sein, Unruhe in der städtischen russischen Mittelschicht zu schüren, die häufig Waren online bestellt.

Angriffsserie auf russische Raffinerien
Schon seit Monaten läuft die ukrainische Angriffsserie auf russische Raffinerien. Sie soll Treibstoff im gegnerischen Land verknappen und verhindern, dass Russland mit dem Export von Öl und Ölprodukten Geld für den Krieg verdient. Auch die Raffinerie von Rjasan, eine der größten des Landes, wurde schon mehrmals angegriffen. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, dass in der Nacht 295 feindliche Kampfdrohnen über russischem Gebiet abgeschossen worden seien.

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Die ukrainische Luftwaffe zählte in der Nacht 80 angreifende russische Drohnen, von denen 65 abgefangen worden seien. An zehn Stellen im Land habe es Einschläge gegeben. Die Ukraine wehrt sich seit fast viereinhalb Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion.

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