Neuer ukrainischer Angriff auf „Russlands Amazon“

Angriffsserie auf russische Raffinerien

Schon seit Monaten läuft die ukrainische Angriffsserie auf russische Raffinerien. Sie soll Treibstoff im gegnerischen Land verknappen und verhindern, dass Russland mit dem Export von Öl und Ölprodukten Geld für den Krieg verdient. Auch die Raffinerie von Rjasan, eine der größten des Landes, wurde schon mehrmals angegriffen. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, dass in der Nacht 295 feindliche Kampfdrohnen über russischem Gebiet abgeschossen worden seien.