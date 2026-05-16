Krassnitzer im Kino & Familienspaß mit „Conni“

Große Gefühle, jede Menge Chaos und beste Unterhaltung fürs ganze Kinopublikum: Während Harald Krassnitzer im Drama „Der verlorene Mann“ bewegt, sorgt „Conni“ mit frechen Abenteuern und viel Familienspaß für gute Laune auf der Leinwand. Wir zeigen euch die spannendsten Kinohighlights der Woche!