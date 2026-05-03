Pauschalurlaub günstig wie Frühstücken in Salzburg

Die Preise für Urlaube sind derzeit im absoluten Tiefflug. Aktuell ist eine Woche am Meer teilweise sogar billiger als eine Woche frühstücken zu gehen in Salzburg. Dabei ist bei den Reiseangeboten die Verpflegung im Preis bereits mit dabei. Wie das geht? Die „Krone“ hat es durchgerechnet.
Eine Woche lang in Salzburg frühstücken gehen oder zum gleichen Preis die Festung gegen Meerblick tauschen? Trotz Krieg im Iran und hoher Spritpreise sind Pauschalurlaube inklusive Flug, Morgen-Buffet und Abendessen derzeit günstig zu haben – sogar in den Trend-Destinationen Griechenland und Spanien. Dadurch bieten sich für all jene, die unter den hohen Preisen in Salzburg leiden, ganz neue Perspektiven. Welche das sind, das hat die „Krone“ auf den Cent genau durchgerechnet.
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