Pauschalurlaub günstig wie Frühstücken in Salzburg

Eine Woche lang in Salzburg frühstücken gehen oder zum gleichen Preis die Festung gegen Meerblick tauschen? Trotz Krieg im Iran und hoher Spritpreise sind Pauschalurlaube inklusive Flug, Morgen-Buffet und Abendessen derzeit günstig zu haben – sogar in den Trend-Destinationen Griechenland und Spanien. Dadurch bieten sich für all jene, die unter den hohen Preisen in Salzburg leiden, ganz neue Perspektiven. Welche das sind, das hat die „Krone“ auf den Cent genau durchgerechnet.