Viel zu schnell: Zwei Raser mussten Schein abgeben

In der Nacht auf Montag führte die Polizei Geschwindigkeitsmessung in der Müllner Hauptstraße in der Stadt Salzburg durch. Erlaubt sind in dem Bereich maximal 30 km/h. Ein 19-jähriger Lenker raste mit 78 km/h in die Messung.
Der junge Mann musste noch vor Ort seinen Probeführerschein abgeben. So wie auch ein 17-jähriger Motorradfahrer, der mit 75 km/h an der Stelle unterwegs war.
Die beiden Österreicher werden angezeigt.
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