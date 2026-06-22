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Wieder im Training

Viele neue Gesichter bei Red Bull Salzburg

Sport
22.06.2026 14:00
Danny Röhl geht in seine erste volle Trainingswoche als Coach von Red Bull Salzburg.
Danny Röhl geht in seine erste volle Trainingswoche als Coach von Red Bull Salzburg.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Der FC Red Bull Salzburg absolvierte am Montag ein rund 100-minütiges Mannschaftstraining in Taxham. Mit dabei waren auch einige Rückkehrer, die in der vergangenen Woche noch nicht zu sehen waren. Darunter auch ein Spieler, der zuletzt offen über einen Abgang gesprochen hat. 

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Während die Zaungäste den Schatten der Bäume suchten, herrschte auf dem Trainingsplatz von Red Bull Salzburg reger Betrieb. Cheftrainer Danny Röhl begrüßte am Montag gleich sieben neue Spieler, die sich zum bereits anwesenden Stamm dazugesellten. Mittelfeldspieler Soumaila Diabate nahm nach Problemen bei der Rückreise das Training wieder auf, auch Torhüter-Hoffnung Christian Zawieschitzky, Damir Redzic und John Mellberg waren wieder dabei. 

Daghim zurück bei Red Bull Salzburg
Teil der rund 100-minütigen Einheit waren auch drei Leihspieler, die nach dem Ablauf ihres Engagements im Ausland erstmals wieder bei den Bullen mittrainierten. Neben Gaoussou Diakite, der bei Lausanne-Sport eine starke Saison gespielt hatte, waren auch Verteidiger Leandro Morgalla (zuletzt VfL Bochum) und Adam Daghim zurück.

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Geht es nach Letztgenanntem, ist der Aufenthalt in Salzburg aber nur von kurzer Dauer. Nach seinem Debüt für die dänische A-Nationalmannschaft hatte er in einem Interview im dänischen Fernsehen festgehalten: „Im Grunde möchte ich Salzburg einfach verlassen. Der Verein weiß das auch. Hoffentlich gibt es Interesse und ein passendes Angebot für mich.“ 

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