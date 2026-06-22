Viele neue Gesichter bei Red Bull Salzburg

Geht es nach Letztgenanntem, ist der Aufenthalt in Salzburg aber nur von kurzer Dauer. Nach seinem Debüt für die dänische A-Nationalmannschaft hatte er in einem Interview im dänischen Fernsehen festgehalten: „Im Grunde möchte ich Salzburg einfach verlassen. Der Verein weiß das auch. Hoffentlich gibt es Interesse und ein passendes Angebot für mich.“