Athletiktrainer der Bullen wechselte zu den Frauen

Montagabend starteten die Frauen von Red Bull Salzburg in die Vorbereitung auf ihre zweite Saison in der Bundesliga. Neben einigen Nationalteamspielerinnen fehlten auch noch zwei Neuzugänge. Dafür waren andere neue Gesichter dabei. Darunter auch ein Athletiktrainer, den man bisher immer bei den Herren der Bullen sah.
Mit einer verkürzten Einheit starteten die Frauen von Red Bull Salzburg Montag in die Sommervorbereitung. Verkürzt aufgrund des WM-Spiels von Österreich gegen Argentinien. „Sonst wäre ich ein schlechter Trainer“, lachte Dusan Pavlovic, der beim ersten lockeren Training damit ein Auge zudrückte. Zum Auftakt hatte er einen stark dezimierten Kader zur Verfügung. Neben einigen Nationalteamspielerinnen fehlten auch die Neuzugänge Magdalena Schwarz aus Ingolstadt (kommt erst nächste Woche) und Sandra Rausch (stößt erst nach Schulschluss zu ihrem neuen Klub), die von der St. Pölten Akademie zu den Bullen wechselt.
Dafür waren Maria Plattner und Valerie Guha dabei. Außerdem spielte die Tochter des ehemaligen Grödig-Spielers Thiago de Lima Silva, Alicia Maria, vor. Die 16-Jährige ist derzeit noch in der Akademie St. Pölten.
Ebenfalls neu: Athletiktrainer Adrian Jimenez Leiva, der in der Vorsaison noch bei den Herren tätig war. Er arbeitete Montag mit Aldina Hamzic individuell, weil die Bosnierin noch nicht ganz fit ist. Bis zum ersten Pflichtspiel ist noch einiges an Zeit. Am ersten August-Wochenende beginnt die 45. Saison der Frauen-Bundesliga.
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