Athletiktrainer der Bullen wechselte zu den Frauen

Mit einer verkürzten Einheit starteten die Frauen von Red Bull Salzburg Montag in die Sommervorbereitung. Verkürzt aufgrund des WM-Spiels von Österreich gegen Argentinien. „Sonst wäre ich ein schlechter Trainer“, lachte Dusan Pavlovic, der beim ersten lockeren Training damit ein Auge zudrückte. Zum Auftakt hatte er einen stark dezimierten Kader zur Verfügung. Neben einigen Nationalteamspielerinnen fehlten auch die Neuzugänge Magdalena Schwarz aus Ingolstadt (kommt erst nächste Woche) und Sandra Rausch (stößt erst nach Schulschluss zu ihrem neuen Klub), die von der St. Pölten Akademie zu den Bullen wechselt.