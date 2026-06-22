Kot liegengelassen: Für Hundebesitzer wird‘s teuer

Teures Teppichklopfen und Taubenfüttern

Genauer ausgedrückt: Delikte wie das verbotene Füttern von Tauben und Wildvögeln, unerlaubtes Teppichklopfen, die Verwendung bestimmter Gartengeräte sowie die Nicht-Beseitigung von Hundekot sollen im wiederholten Fall mit bis zu 1000 Euro bestraft werden. Das Land muss hierfür allerdings noch die bestehenden Gesetze anpassen.