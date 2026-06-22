Kot liegengelassen: Für Hundebesitzer wird‘s teuer

„Nimm ein Sackerl für mein Gackerl!“ Daran halten sich leider einige unverbesserliche Hundebesitzer immer noch nicht. Die Stadt Salzburg will künftig einen strengern Kurs gegen dreiste Hundekot-Ignoranten fahren und deutlich höhere Strafen ausrufen. . .
In Salzburg soll es Wiederholungstätern künftig an den Kragen gehen! Der Stadtsenat sprach sich am Montag mehrheitlich für eine „Verschärfung des Strafrahmens für ortspolizeiliche Verordnungen“ aus.
Teures Teppichklopfen und Taubenfüttern
Genauer ausgedrückt: Delikte wie das verbotene Füttern von Tauben und Wildvögeln, unerlaubtes Teppichklopfen, die Verwendung bestimmter Gartengeräte sowie die Nicht-Beseitigung von Hundekot sollen im wiederholten Fall mit bis zu 1000 Euro bestraft werden. Das Land muss hierfür allerdings noch die bestehenden Gesetze anpassen.
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