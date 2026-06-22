So können Festspiele bei Ausweichquartieren sparen

Obwohl das Große Festspielhaus trotz Baustelle noch drei Sommer lang das Herz der Festspiele bleiben wird, drängt die Zeit bei der Suche nach einer Ersatzspielstätte. Wie berichtet sind in den Jahren 2029 und 2030 wegen der Sanierung und Erweiterung der Festspielhäuser keine Aufführungen möglich. Die Festspiele hätten als Ersatz gerne eine temporäre Halle in Altstadtnähe. Zur Auswahl stünden Flächen bei der Stieglbrauerei und beim Stift St. Josef in Nonntal.