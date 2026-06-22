Beim Heim-Finale rücken auch die Großeltern an

Am 4. und 5. Juli steht der Platz vom ASV Taxham neben dem Europark ganz im Zeichen des Faustballs. Erstmals seit über 20 Jahren steigt das Bundesliga-Final-3 nicht in Oberösterreich, sondern in Salzburg. „Wir haben zuerst bei den Vereinen angefragt, aber da hat sich kein Ausrichter gefunden. Da unser Verbandsbüro in der Red-Bull-Arena ist, haben wir uns dann dazu entschieden, in unserer Nähe etwas zu suchen. Mit Taxham gab es sehr gute Gespräche und wir sind schnell zu einer Einigung gekommen“, erzählt Generalsekretär Frank Seewald, der pro Tag auf rund 800 Zuschauer pro Tag hofft. „Am Sonntag wird das Endspiel auch live auf ORF Sport + zu sehen sein“, so Seewald.