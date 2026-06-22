Beim Heim-Finale rücken auch die Großeltern an

Zum ersten Mal seit über 20 Jahren findet das Final-3 der Faustball-Bundesligen wieder in Salzburg statt. Auch wenn kein Team aus dem heimischen Bundesland mit dabei ist, hoffen zwei Salzburger auf den Titel.
Am 4. und 5. Juli steht der Platz vom ASV Taxham neben dem Europark ganz im Zeichen des Faustballs. Erstmals seit über 20 Jahren steigt das Bundesliga-Final-3 nicht in Oberösterreich, sondern in Salzburg. „Wir haben zuerst bei den Vereinen angefragt, aber da hat sich kein Ausrichter gefunden. Da unser Verbandsbüro in der Red-Bull-Arena ist, haben wir uns dann dazu entschieden, in unserer Nähe etwas zu suchen. Mit Taxham gab es sehr gute Gespräche und wir sind schnell zu einer Einigung gekommen“, erzählt Generalsekretär Frank Seewald, der pro Tag auf rund 800 Zuschauer pro Tag hofft. „Am Sonntag wird das Endspiel auch live auf ORF Sport + zu sehen sein“, so Seewald.
Die sechs teilnehmenden Teams sind alle aus Oberösterreich: Bei den Damen kommen Freistadt, Nussbach und Urfahr, bei den Herren Enns, Urfahr und Vöcklamarkt. Trotzdem ist auch Salzburg vertreten – Nussbachs Theresa Gsöllpointner und Urfahrs Jahn Huthmann sind in der Mozartstadt geboren. „Auch wenn ich eine Weltreisende bin, ist es schön, daheim zu spielen“, sagt Göllpointner, die in der lettischen Hauptstadt Riga Medizin studiert hat, nun als Ärztin in Steyr arbeitet.
Auch wenn ich eine Weltreisende bin, ist es schön daheim zu spielen.
Theresa Gsöllpointner
„Nervöser als sonst“
Huthmann indes wohnt und studiert in Salzburg, pendelt immer zum Training nach Linz. „Ich nutze die Zugfahrt meistens zum Lernen. Aber nur wenn es mich freut“, grinst der 24-Jährige, der sich auf das Finale in der Heimat freut. „Ich bin definitiv nervöser als sonst, weil Freunde und Familie kommen. Meine Großeltern werden zum ersten Mal dabei sein, das ist schon etwas Besonderes für mich.“
Großes Ziel der beiden Salzburger Teilnehmer ist natürlich der Bundesliga-Titel. „Wir können das schaffen, haben ein gutes Team“, betonen die beiden unisono.
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