Gebrauchtwagenhändler mit Start in Stadt zufrieden

Seit einem Monat ist der markenunabhängige Gebrauchtwagenhändler Onlinecars in der Stadt Salzburg vertreten. Am ehemaligen Leiner-Gelände bei der Alpenstraße hat das Unternehmen seine vierte Filiale eröffnet.
„Onlinecars ist in Salzburg erfolgreich gestartet. Die Nachfrage zeigt, dass unser Angebot aus geprüften Gebrauchtwagen, großer Auswahl und persönlicher Beratung vor Ort sehr gut angenommen wird. Unser Fokus liegt darauf, Kunden in Salzburg langfristig einen einfachen Zugang zu über 1.000 lagernden Fahrzeugen zu ermöglichen”, zeigt sich Prokurist Harald zufrieden.
Neben Salzburg ist der Händler in Lieboch bei Graz, Wien und Velden vertreten. Nach den ersten Wochen fällt die Bilanz positiv aus: Das Angebot wird gut angenommen und der Standort Salzburg spielt auch langfristig eine wichtige Rolle.
Seit dem Start am 15. Mai 2026 wurde ein Teil des ehemaligen Leiner-Möbelhauses im Süden der Stadt zum Autohaus umfunktioniert und einige Dutzend Gebrauchtfahrzeuge ausgestellt. Das gesamte Angebot von über 1000 Lagerfahrzeugen lässt sich online, sowie an Computerterminals in der Filiale einsehen.
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