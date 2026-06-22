Gebrauchtwagenhändler mit Start in Stadt zufrieden

„Onlinecars ist in Salzburg erfolgreich gestartet. Die Nachfrage zeigt, dass unser Angebot aus geprüften Gebrauchtwagen, großer Auswahl und persönlicher Beratung vor Ort sehr gut angenommen wird. Unser Fokus liegt darauf, Kunden in Salzburg langfristig einen einfachen Zugang zu über 1.000 lagernden Fahrzeugen zu ermöglichen”, zeigt sich Prokurist Harald zufrieden.