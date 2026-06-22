„Mittlerweile ist es so, dass wir immer mehr Zulauf im Verein haben und sogar in eine größere und besser aufgestellte Location der Fighting Factory in Laufen übersiedelt sind“, sagte der 32-Jährige. Anders als bei vielen anderen Sportarten seien die sportlichen Ergebnisse nur zweitrangig. „Wir wollen Werte vermitteln. Der Boxsport ist auch eine Grundschule fürs Leben. Neben Disziplin und Respekt vermitteln wir auch österreichische Regeln und Sitten“, erzählt Brandl, der neben seiner Tätigkeit als Obmann auch als Trainer fungiert.