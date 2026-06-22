Hitzewelle: Salzburger stürmten die Freibäder

Seit Donnerstag, 18. Juni, sind die Freibäder Leopoldskron, Volksgarten und das AYA-Freibad in der Alpenstraße bis 21 Uhr geöffnet. Aufgrund der weiterhin erwarteten Temperaturen über 30 Grad bleiben die städtischen Freibäder bis einschließlich Sonntag, 28. Juni, täglich bis 21 Uhr geöffnet. Im AYA-Freibad beginnt der Badetag bereits um 7 Uhr – ideal für alle, die schon in der Früh schwimmen oder der größten Hitze ausweichen möchten.