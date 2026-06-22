Hitzewelle: Salzburger stürmten die Freibäder

Die hochsommerlichen Temperaturen halten an – und die Salzburger nutzen die Städtischen Freibäder intensiv zur Abkühlung. Von Donnerstag, 18. Juni, bis einschließlich Sonntag, 21. Juni, stürmten insgesamt 21.696 Besucher die Bäder.
Besonders stark besucht war das Freibad Leopoldskron mit einem Spitzenwert von 4189 Besuchern am Sonntag. Im Freibad Volksgarten wurden ebenfalls am Sonntag 1533 Besucher:innen gezählt, im AYA-Freibad waren es am Samstag 1044 Besucher:innen.
Seit Donnerstag, 18. Juni, sind die Freibäder Leopoldskron, Volksgarten und das AYA-Freibad in der Alpenstraße bis 21 Uhr geöffnet. Aufgrund der weiterhin erwarteten Temperaturen über 30 Grad bleiben die städtischen Freibäder bis einschließlich Sonntag, 28. Juni, täglich bis 21 Uhr geöffnet. Im AYA-Freibad beginnt der Badetag bereits um 7 Uhr – ideal für alle, die schon in der Früh schwimmen oder der größten Hitze ausweichen möchten.
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