Salzburger wechselt von Liefering zu Bundesligist

Von Liefering in die Bundesliga zu WSG Tirol: Der Salzburger Marc Striednig, seit der U6 in der Red Bull Akademie, hat einen neuen Klub gefunden. „Ich freue mich einfach auf die Zeit in Tirol“, sagte der 20-Jährige.
Seit der U6 war Marc Striednig bei den Bullen. Der Stadt-Salzburger durchlief diverse Nachwuchsmannschaften in der Red Bull Akademie und schaffte danach auch den Sprung zu Kooperationsklub Liefering in die 2. Liga. Dort absolvierte der 20-Jährige bis dato 33 Partien, war zuletzt auch Vize-Kapitän.
Sein Vertrag bei den Jungbullen wurde nicht verlängert. Der Mittelfeldspieler schließt sich damit ablösefrei Bundesliga-Klub WSG Tirol an. „Ich bin überglücklich, dass der Transfer geklappt hat. Der Empfang hier war herzlich, der Verein wirkt sehr familiär und ich freue mich einfach auf die Zeit in Tirol und auf die kommenden Aufgaben“, sagte der Salzburger im offiziellen Vereinsstatement.
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