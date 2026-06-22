Salzburger wechselt von Liefering zu Bundesligist

Sein Vertrag bei den Jungbullen wurde nicht verlängert. Der Mittelfeldspieler schließt sich damit ablösefrei Bundesliga-Klub WSG Tirol an. „Ich bin überglücklich, dass der Transfer geklappt hat. Der Empfang hier war herzlich, der Verein wirkt sehr familiär und ich freue mich einfach auf die Zeit in Tirol und auf die kommenden Aufgaben“, sagte der Salzburger im offiziellen Vereinsstatement.