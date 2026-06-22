Für Teambuilding wandern Jungbullen auf den Berg

Traditionell gab es auch heuer wieder einen Umbruch, kamen zahlreiche U18-Spieler zum Zweitligsten. Außerdem gibt es einige externe Neuzugänge (St. Johanns Raphael Kosakiewic fehlte noch), die schnellstmöglich integriert werden sollen. „Wir wollen, dass wir schnell eine Gruppe werden. Das war ein Hauptthema, dass wir viel kommunizieren und die Neuzugänge gut eingliedern“, erklärte Liefering-Trainer Danny Galm.