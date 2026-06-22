Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Saisonvorbereitung

Für Teambuilding wandern Jungbullen auf den Berg

Sport
22.06.2026 19:30
Liefering-Trainer Danny Galm.
Liefering-Trainer Danny Galm.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Liefering startete am Montagnachmittag traditionell mit neuen Gesichtern in die Vorbereitung. Für das Teambuilding wandert die Mannschaft am Freitag gemeinsam auf einen Berg im Pinzgau. Auch ein Leih-Rückkehrer war beim ersten Training dabei . . .

0 Kommentare

Nach rund einem Monat Pause ertönte wieder der Pfiff von Liefering-Trainer Danny Galm. Der Deutsche bat zum Trainingsauftakt 20 Feldspieler und drei Torhüter auf den Platz in der Akademie Liefering, darunter auch Leih-Rückkehrer Rocco Zikovic. Dass der Kroate (48 Einsätze für Liefering) bei den Jungbullen bleibt, ist allerdings höchst unwahrscheinlich. Fix weg ist Nikolas Freund, Sohn von Bayern-Sportdirektor Christoph. Er wechselt zu Konkurrent Hertha Wels.

Traditionell gab es auch heuer wieder einen Umbruch, kamen zahlreiche U18-Spieler zum Zweitligsten. Außerdem gibt es einige externe Neuzugänge (St. Johanns Raphael Kosakiewic fehlte noch), die schnellstmöglich integriert werden sollen. „Wir wollen, dass wir schnell eine Gruppe werden. Das war ein Hauptthema, dass wir viel kommunizieren und die Neuzugänge gut eingliedern“, erklärte Liefering-Trainer Danny Galm.

Lesen Sie auch:
Jetzt für die Frauen der Bullen zuständig: Adrian Jimenez Leiva.
Trainingsauftakt
Athletiktrainer der Bullen wechselte zu den Frauen
22.06.2026
War ausgeliehen
Bullen-Kicker geht wieder zurück auf die Insel
22.06.2026

Für das Teambuilding hat er sich etwas Besonderes einfallen lassen: Freitag wandert das gesamte Team auf einen Berg im Pinzgau, übernachtet dort dann in einer Hütte. „Ich bin verrückt bei sowas“, lachte der Deutsche. In den Wochen danach gibt es die ersten Testspiele.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
22.06.2026 19:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
135.780 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
112.870 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
112.197 mal gelesen
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Österreich
Jetzt nähert sich Österreich der 40-Grad-Marke!
1099 mal kommentiert
Bereits am Wochenende sorgt die Hitze für ordentliches Schwitzen. Aufnahmen vom Sonntagvormittag ...
Innenpolitik
Kickl bei Fest: „FPÖ geht es so gut wie noch nie“
989 mal kommentiert
Herbert Kickl ließ sich zuerst in der Hofburg mit seinen Parteigenossen feiern, bevor es ...
Innenpolitik
Schellhorn schreibt Brief an die „Krone“-Leser
764 mal kommentiert
Sepp Schellhorn ist Staatssekretär für Deregulierung und musste sich in der noch jungen ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf