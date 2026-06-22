Für Teambuilding wandern Jungbullen auf den Berg

Liefering startete am Montagnachmittag traditionell mit neuen Gesichtern in die Vorbereitung. Für das Teambuilding wandert die Mannschaft am Freitag gemeinsam auf einen Berg im Pinzgau. Auch ein Leih-Rückkehrer war beim ersten Training dabei . . .
Nach rund einem Monat Pause ertönte wieder der Pfiff von Liefering-Trainer Danny Galm. Der Deutsche bat zum Trainingsauftakt 20 Feldspieler und drei Torhüter auf den Platz in der Akademie Liefering, darunter auch Leih-Rückkehrer Rocco Zikovic. Dass der Kroate (48 Einsätze für Liefering) bei den Jungbullen bleibt, ist allerdings höchst unwahrscheinlich. Fix weg ist Nikolas Freund, Sohn von Bayern-Sportdirektor Christoph. Er wechselt zu Konkurrent Hertha Wels.
Traditionell gab es auch heuer wieder einen Umbruch, kamen zahlreiche U18-Spieler zum Zweitligsten. Außerdem gibt es einige externe Neuzugänge (St. Johanns Raphael Kosakiewic fehlte noch), die schnellstmöglich integriert werden sollen. „Wir wollen, dass wir schnell eine Gruppe werden. Das war ein Hauptthema, dass wir viel kommunizieren und die Neuzugänge gut eingliedern“, erklärte Liefering-Trainer Danny Galm.
Für das Teambuilding hat er sich etwas Besonderes einfallen lassen: Freitag wandert das gesamte Team auf einen Berg im Pinzgau, übernachtet dort dann in einer Hütte. „Ich bin verrückt bei sowas“, lachte der Deutsche. In den Wochen danach gibt es die ersten Testspiele.
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