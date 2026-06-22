Das gefällt Edtstadler als Landes-Chefin besonders

Mit 2. Juli ist Karoline Edtstadler seit einem Jahr im Amt. Sie nutzte den anstehenden Jahrestag für eine erste Bilanz ihrer neuen Aufgabe als Landeshauptfrau. Das Fazit: Die 45-Jährige ist glücklich in ihrem Job. „Es ist die Königsdisziplin der Politik, weil es am nächsten an den Menschen dran ist“, sagt Edtstadler. Das macht für die Flachgauerin, die mittlerweile in der Stadt wohnt, auch den Reiz aus. „Das ist es, was ich so sehr liebe. So nah dran an den Menschen zu sein“, meint die ÖVP-Chefin.