Saalfelden braucht Geld und verkauft alten Bauhof

Seniorenheim-Bauprojekt ist unumstritten

Die Gemeinde muss für den Neubau des Hauses 1 beim Seniorenheim Farmach, das rund 50 Jahre alt ist, selbst etwa 14 Millionen Euro beitragen. Bürgermeister Erich Rohrmoser (SPÖ) wollte das ursprünglich mit einem umstrittenen Grünland-Deal bei den Königgründen finanzieren. Jetzt ist die SPÖ für Plan B. Und auch die ÖVP sieht es positiv. „Alternativen sind momentan nicht da“, so Vizebürgermeister Markus Latzer (ÖVP). Die Gemeinde habe trotz eines Verkaufs in der Hand, wie das Grundstück verwertet wird. Alle Fraktionen stimmten für den Verkauf.