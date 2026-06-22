Saalfelden braucht Geld und verkauft alten Bauhof

Seltene Einigkeit in der Gemeindestube von Saalfelden! Montagabend fiel in der Gemeindevertretungssitzung der Beschluss, dass der alte Bauhof verkauft werden soll. Das soll dringend benötigte Millionen für das Bauprojekt beim Seniorenheim Farmach in die Gemeinde-Kassa spülen. Der Beschluss fiel einstimmig aus.
Seit Jahren wird diskutiert. Jetzt scheint fix zu sein, woher die Stadtgemeinde Saalfelden Millionen für das Bauprojekt beim Seniorenheim Farmach nehmen wird.
In der Gemeindevertretungssitzung am Montag fiel der Beschluss, dass der Verkauf des alten Bauhofs vorbereitet werden soll. Das Gelände in zentraler Lage liegt derzeit brach und wird als Parkfläche genutzt. Der Bauhof wurde bereits 2008 am neuen Standort im Ortsteil Ramseiden eröffnet. Seither stehen die Gebäude weitgehend leer und das Areal verwahrlost zunehmend. Die fast 7000 Quadratmeter große Fläche dürfte für Wohnbauträger sehr interessant sein.
Seniorenheim-Bauprojekt ist unumstritten
Die Gemeinde muss für den Neubau des Hauses 1 beim Seniorenheim Farmach, das rund 50 Jahre alt ist, selbst etwa 14 Millionen Euro beitragen. Bürgermeister Erich Rohrmoser (SPÖ) wollte das ursprünglich mit einem umstrittenen Grünland-Deal bei den Königgründen finanzieren. Jetzt ist die SPÖ für Plan B. Und auch die ÖVP sieht es positiv. „Alternativen sind momentan nicht da“, so Vizebürgermeister Markus Latzer (ÖVP). Die Gemeinde habe trotz eines Verkaufs in der Hand, wie das Grundstück verwertet wird. Alle Fraktionen stimmten für den Verkauf.
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