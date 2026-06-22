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„Wäre mein Wunschlos“

Warum auf Prohaskas Hand große Hoffnungen ruhen

Sport
22.06.2026 08:00
Kuchl (re.) und Seekirchen erfahren am Montagabend ihren Gegner in der ersten Runde des ...
Kuchl (re.) und Seekirchen erfahren am Montagabend ihren Gegner in der ersten Runde des ÖFB-Cups.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Die heimische Fußballlegende Herbert Prohaska wird nach dem WM-Kracher zwischen Österreich und Argentinien am Montagabend die Auslosung für die erste Runde des ÖFB-Cups vornehmen. Salzburgs Amateurvereine könnten dabei einen echten Hammer-Gegner zugelost bekommen. 

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Die Vertreter von vier Salzburger Amateurvereinen bleiben nach dem heutigen Spiel des Jahres zwischen Österreich und Argentinien bei der WM noch ein bisschen länger vor dem Fernseher sitzen. Nach Schlusspfiff findet auf ORF 1 (21.10 Uhr)) die Auslosung der ersten Runde (24. bis 26. Juli) des ÖFB-Cups statt. Klar ist: Am liebsten wäre den Drittligisten, die Heimrecht haben, ein Hammer-Gegner.

Bei Landesmeister Kuchl ist die Sache klar: Ein Seidl muss endlich wieder her! Sektionsleiter Christian Seidl wünscht sich ein Aufeinandertreffen mit einem seiner Söhne. Dann käme es zu einem emotionalen Wiedersehen mit Matthias und Rekordmeister Rapid oder Sturm, wo mit Simon noch ein Filius kickt. Und das vor vollem Haus.

Kuchl hofft auf ein Duell mit Sturms Simon (li.) oder Rapids Matthias Seidl.
Kuchl hofft auf ein Duell mit Sturms Simon (li.) oder Rapids Matthias Seidl.(Bild: Krone-Collage/GEPA)

Besonderes Trainer-Duell könnte warten
Darauf hofft freilich auch Seekirchen. Wobei Obmann Toni Feldinger noch spezifischer wird. „Mein Wunschlos wäre der LASK als aktueller österreichischer Meister.“ Das Duell der beiden Männer auf der Bank, Mario Lapkalo und Didi Kühbauer, wäre für Feldinger besonders reizvoll.

Der LASK um Double-Trainer Didi Kühbauer wäre ein absoluter Top-Gegner.
Der LASK um Double-Trainer Didi Kühbauer wäre ein absoluter Top-Gegner.(Bild: GEPA)

„Es wäre das Aufeinandertreffen des besten Profitrainers und eines der erfolgreichsten Amateurtrainer in Österreich“, blickt er auf Lapkalos beeindruckenden Punkteschnitt von 2,4 Zählern pro Liga-Partie in den vergangenen drei Saisonen. Kein Wunschlos hat Bernhard Huber-Rieder, Trainer von Landescupsieger Wals-Grünau. „Aber ein Gegner auf Augenhöhe oder ein Bundesligist wäre eine super Sache für uns als Verein“, sagt er.

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Einen Klub aus der obersten Spielklasse bekam im vergangenen Jahr der BSK mit Sturm. Heuer würde ein „Heimspiel“ wohl in Leoben stattfinden. Möglich ist für alle vier natürlich auch ein Duell mit den Bullen oder Austria Salzburg. Auch da wäre die Hütte definitiv voll.

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