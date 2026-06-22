Warum auf Prohaskas Hand große Hoffnungen ruhen

Die Vertreter von vier Salzburger Amateurvereinen bleiben nach dem heutigen Spiel des Jahres zwischen Österreich und Argentinien bei der WM noch ein bisschen länger vor dem Fernseher sitzen. Nach Schlusspfiff findet auf ORF 1 (21.10 Uhr)) die Auslosung der ersten Runde (24. bis 26. Juli) des ÖFB-Cups statt. Klar ist: Am liebsten wäre den Drittligisten, die Heimrecht haben, ein Hammer-Gegner.