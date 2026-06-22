Bullen-Kicker geht wieder zurück auf die Insel

„Bobby hat bei Derby County eine gute Saison hinter sich und fühlt sich dort offensichtlich wohl. Nach mehreren Gesprächen mit ihm war klar, dass eine Rückkehr nach England absolut Sinn ergibt, auch für den FC Red Bull Salzburg. Wir wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg auf seinem weiteren Karriereweg“, erklärte Bullen-Sportboss Marcus Mann zum Abschied.