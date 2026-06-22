Bullen-Kicker geht wieder zurück auf die Insel

Einige Spieler haben die Salzburger für kommende Saison bereits verpflichtet, die Bullen sind aber auch weiter dabei den Kader auszudünnen. Einer, der mit der Mozartstadt nie so richtig warm wurde, wird künftig nicht mehr für den ehemaligen Serienmeister auflaufen. Den Mittelfeldmann zieht es zurück in die Heimat.
Pep Ljinders brachte ihn damals mit aus Liverpool, in Salzburg wurde der Engländer aber nie glücklich.
Nun ist die Zusammenarbeit aber endgültig Geschichte. Bereits in der vergangenen Saison war der 21-Jährige an den englischen Zweitligisten Derby County verliehen, nun wechselte der Brite fix zum Verein aus den East Midlands.
Clark stand für die Bullen in 25 Spielen auf dem Feld und steuerte ein Tor und zwei Assists bei. In der vergangenen Championship-Saison erzielte er in 45 Partien vier Tore und vier Assists für die „Rams“.
„Bobby hat bei Derby County eine gute Saison hinter sich und fühlt sich dort offensichtlich wohl. Nach mehreren Gesprächen mit ihm war klar, dass eine Rückkehr nach England absolut Sinn ergibt, auch für den FC Red Bull Salzburg. Wir wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg auf seinem weiteren Karriereweg“, erklärte Bullen-Sportboss Marcus Mann zum Abschied.
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