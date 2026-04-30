Die Ticketsteuer-Senkung finanziert sich selbst

Rund 170 Millionen Euro spült die Ticketsteuer von 12 Euro heuer wohl in die Staatskasse, ein fallender Trend. Bei Strecken unter 350 Kilometer sind es 30 Euro. Vor zwei Jahren lagen die Einnahmen noch bei 190 Millionen Euro. Ryanair-Boss Michael O’Leary polterte schon häufig über die „unnötige“ Steuer, zog Flieger ab und holte zum Rundumschlag gegen „faule“ und „dumme“ Politiker aus.