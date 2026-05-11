Anke Engelke und Bastian Pastewka als Kino-Schafe

Klar ist aber, dass sie mit ihrem komödiantischen Talent den Tieren viel Charakter verleihen: „Ich mag an der Rolle Lily, dass sie am Anfang so als Besserwisserin auftritt – da dachte ich kurz, aha, deswegen besetzen die mich, weil ich auch solche Tendenzen habe – dann aber etwas mit ihr passiert, sie also eine Entwicklung durchmacht“, erklärt Engelke. Beim Lösen des Mordrätsels im Film hatte Pastewka seinen Spaß, wenn auch wenig Erfolg: „Ich habe ein fürchterliches Faible für alte Kriminalhörspiele. Bei den meisten Krimis komme ich nicht auf die Lösung, weil man immer auf die falsche Fährte gelockt wird. Als Hobbyermittler tauge ich jedenfalls nicht viel und als Profiermittler wäre ich restlos überfordert“, scherzt er.