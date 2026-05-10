Salzburg-Trainer Beichler ist nur schwer zu halten

Da darf kein Stein auf dem anderen bleiben

Für die Bullen, die es einst gewohnt waren, einen Titel nach dem nächsten einzuheimsen, und das mit Abstand höchste Budget der Liga haben, eine absolute Katastrophe. Und der Grund dafür, dass im Sommer kein Stein auf dem anderen bleiben darf. Einige Schritte wurden schon gemacht, im Hintergrund arbeitet Sportboss Marcus Mann mit Hochdruck am Kader für die kommende Saison. Doch der Deutsche sollte nicht nur nach Spielern, sondern auch nach Trainern Ausschau halten.